«Станет тише»: москвичам рассказали о погоде в среду

https://static.news.ru/photo/20dd5102-6b60-11eb-8501-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Облачная погода с небольшим снегопадом ждёт жителей столицы 10 февраля, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, в среду столичный регион останется вблизи атмосферных фронтов, однако их активность начнёт снижаться. В связи с этим небо затянут облака и пройдёт небольшой снег.

Уже без таких интенсивных снегопадов, как накануне и минувшей ночью. Станет тише и ветер, скорость восточного ветра снизится до 3-8 метров в секунду, — рассказала синоптик.

Она уточнила, что в Москве столбики термометров покажут 10 градусов мороза, а в Подмосковье — - минус 9-14 градусов. При этом температурный фон окажется на шесть градусов ниже положенной климатической нормы. Атмосферное давление будет близко к норме и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Волосюк добавила, что за минувшие 24 часа в столице выпало около 6 миллиметров осадков, что составляет полторы суточных нормы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что плохие погодные условия в ближайшие дни могут нарушить работу систем жизнеобеспечения на территории 12 регионов Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов России.