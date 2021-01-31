https://static.news.ru/photo/fd0fae24-63bb-11eb-9938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florstein (WikiPhotoSpace)/wikimedia.org

Станцию московского метро «Сокольники» закрыли для пассажиров, рассказали представители столичной подземки. С соответствующим требованием выступили силовики. Поезда проезжают участок без остановок. Кроме того, транспортное ведомство сняло ограничения на работу станции метро «Красносельская».

По требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Сокольники». Поезда проезжают станцию без остановок, — говорится на официальной странице мосметро в социальной сети Twitter.

Поезда проезжают также без остановки станции столичной подземки «Сухаревская» и «Красные Ворота» по требованию полиции. Кроме того, часть станций закрыты для входа, выхода и пересадки пассажиров: «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других.

Как писал NEWS.ru, в Москве участники несогласованной акции, убегая от сотрудников полиции, зашли на территорию храма Живоначальной Троицы. Убегающие люди решили спрятаться в церкви, однако охранник поспешил закрыть ворота. Теперь никто не может ни войти внутрь, ни выйти на улицу.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.