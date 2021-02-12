Станцию метро Москвы переименовали в честь Дня всех влюблённых

https://static.news.ru/photo/95b1b0ec-6ea1-11eb-91c7-96000091f725_660.jpg Фото: DtRoad/t.me

Станцию московской подземки «Люблино» переименовали в честь Дня всех влюблённых, который отмечается ежегодно 14 февраля, передаёт дептранс мегаполиса. Новое временное название — «Влюблино».

Сегодня на всех наших станциях атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро, — передаёт ведомство в своём Telegram-канале.

День святого Валентина, покровителя всех влюблённых, традиционно отмечают 14 февраля. В этот праздник принято признаваться друг другу в чувствах, обмениваться подарками и устраивать сюрпризы. Однако многие не знают историю возникновения праздника. NEWS.ru рассказывает о том, как появился этот праздник и какой подарок в честь него лучше преподнести второй половинке.

Существует несколько версий происхождения Дня святого Валентина. Согласно одной из них, много лет назад христианский священник по имени Валентин совершал обряды венчания, на которые римский император ввёл запрет. Правитель считал, что привязанность к семье мешала мужчинам доблестно сражаться в многочисленных войнах. В результате Валентина казнили, после чего его начали считать покровителем влюблённых.

Накануне фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984), как и десять лет назад, занял первое место в рейтинге лучших лент о любви. Он опередил и «Титаник» (1997), и «Красотку» (1990). Советскую ленту поддержали 13% опрошенных, «Титаник» Джеймса Кэмерона — 10%. Далее идут «Красотка» Гарри Маршалла, «Дневник памяти» (2004) Ника Кассаветиса и «Три метра над уровнем неба» (2010) Фернандо Молины, писал NEWS.ru.