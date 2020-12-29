Станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро открыли в Москве

https://static.news.ru/photo/08325640-4b47-11eb-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: М.Мишин/Портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 декабря открыл станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Объект стал 239-м в подземке мегаполиса (без учёта МЦК) и 10-й на БКЛ.

В настоящее время до «Электрозаводской» будут курсировать составы Некрасовской линии. После завершения строительства БКЛ, поезда «розовой» ветки начнут ходить до «Нижегородской». В будущем «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровского направления свяжет подземный переход, пока же действовует наземная пересадка, передаёт РИА Новости.

Это десятая станция Большой кольцевой линии. Треть работы завершена (по открытию станций на БКЛ — NEWS.ru). Ещё очень важно — сделан огромный задел: больше 90% тоннелей БКЛ пройдено, — добавил Собянин.

Он отметил, что мегапроект планируют завершить в 2022-м, ежегодно вводя в эксплуатацию по 10 станций. Накануне подмосковная станция «Подольск» заработала на МЦД-2 после реконструкции. Ещё недавно здесь была обычная железнодорожная остановка. Сейчас объект больше похож на современный вокзал. По словам главы Мособласти Андрея Воробьёва, улучшения ощутят на себе минимум 350 тысяч пассажиров. На территории облагородили две платформы с навесами для защиты от осадков, увеличили зону для пешеходов, обновили выходы к составам и поставили динамическую систему навигации.

В начале декабря 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство станции метрополитена «Славянский мир» идёт быстрыми темпами. Степень готовности объекта в настоящее время составляет 32%. Станция станет частью новой, Троицкой ветки. Столичный градоначальник отметил, что с появлением новой линии жителям и гостям города станет легче доезжать до торговых центров. МКАД, Профсоюзная улица и Калужское шоссе станут на 20% свободнее. Открытие ветки для пассажиров может произойти в 2023 году, писал NEWS.ru.