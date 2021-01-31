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Станция «Сокольники» столичного метро вновь работает в штатном режиме. Недавно, по требованию полиции, поезда перестали останавливаться на данном участке на фоне незаконных протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.

Станция «Сокольники» работает в штатном режиме. Поезда останавливаются, — передаёт Мосметро в своём официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Кроме того, транспортному ведомству пришлось на время запретить остановку поездов на станциях столичной подземки «Сухаревская» и «Красные Ворота» по требованию полиции. Также оказались закрытыми для входа, выхода и пересадки пассажиров: «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других. По данным на 17:42 мск 31 января все станции метро Москвы вернулись к прежнему режиму работы.

Все станции метро [Москвы] работают штатно, — пишет Telegram-канал Дептранса мегаполиса.

Число задержанных на незаконных акциях в РФ превысило 3000. По данным портала «ОВД-Инфо», сотрудники полиции «увели» 3013 граждан, по данным на 16:28 мск. Несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят во многих городах РФ.

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.