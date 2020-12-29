Станцию МЦД-2 «Подольск» открыли после реконструкции

https://static.news.ru/photo/f9b66320-4abc-11eb-aef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Подмосковная станция «Подольск» заработала на МЦД-2 после реконструкции. Ещё недавно здесь была обычная железнодорожная остановка. Сейчас объект больше похож на современный вокзал. По словам главы Мособласти Андрея Воробьёва, улучшения ощутят на себе минимум 350 тысяч пассажиров.

На территории облагородили две платформы с навесами для защиты от осадков, увеличили зону для пешеходов, обновили выходы к составам и поставили динамическую систему навигации, передаёт телеканал «360». На торжественной церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, Воробьёв и руководитель РЖД Олег Белозёров.

Стратегическая задача в том, чтобы транспорт в нашем мегаполисе был доступным, комфортным и удобным, — заявил Воробьёв.

По словам чиновника, стоимость проезда в пригородных электричках благодаря сотрудничеству с Москвой в три раза ниже прежней. Одновременно с этим станции МЦД помогают гражданам экономить много времени на дорогу. Он добавил, что интервал между поездами составляет шесть минут, а следующими направлениями станут Раменское, Химки, Зеленоград.

В начале декабря 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство станции метрополитена «Славянский мир» идёт быстрыми темпами. Степень готовности объекта в настоящее время составляет 32%. Станция станет частью новой, Троицкой ветки. Столичный градоначальник отметил, что с появлением новой линии жителям и гостям города станет легче доезжать до торговых центров. МКАД, Профсоюзная улица и Калужское шоссе станут на 20% свободнее. Открытие ветки для пассажиров может произойти в 2023 году.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории столицы Московские центральные диаметры в новогоднюю ночь будут работать дольше, чем обычно. Об этом 25 декабря сообщили представители городского департамента транспорта.