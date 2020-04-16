Станции метро «Пражская» в Москве предложили дать имя «Маршала Конева»

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Общественный совет при Министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию метро «Пражская» в Москве в станцию «Маршала Конева». Обращение направлено министру Сергею Шойгу.

В Праге станция метро «Московская» была переименована, я считаю, что мы не должны забывать об этом и также мы должны сохранить память о нашем маршале. Мне кажется, в данной ситуации это нормальное решение, когда в некоторых странах исторические памятники сносятся и уничтожаются по непонятным причинам, — сказал ТАСС председатель совета Павел Гусев.

По словам Гусева, Минобороны в случае положительного решения будет вести диалог с московскими властями и руководством метрополитена о последующих действиях.

3 апреля муниципалитет района Прага-6 снял с постамента статую советского маршала Ивана Конева. Её передали в хранилище музея памяти XX века.

По словам внучки военачальника Елены, музей не является тем местом, где должен находиться монумент освободителю чешской столицы. Она добавила, что получает много сообщений от жителей Праги, в которых чехи извиняются за действия своих властей, писал NEWS.ru.

В начале мая 1945 года войска под командованием Конева участвовали в Пражской операции. Это последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и её столица.