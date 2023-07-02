Станцевали под «Я русский»: фото с юбилейного выпускного в Парке Горького

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Школьный выпускной в Парке Горького в Москве

В воскресенье утром, 2 июля, в столичном Парке Горького завершился 10-й, юбилейный городской выпускной. Праздник проходил на территории общей площадью 20 квадратных километров, было установлено три сцены, а основное событие — концерт — состоялось на сцене у фонтана.

Выпускники танцевали и подпевали под хиты известных российских исполнителей, в частности, под песни SHAMAN, группы «Дискотека Авария», «Пицца», «Блестящие», 5sta Family, Bahh Tee & Turken, Кати Лель, Люси Чеботиной, Марка Тишмана, Глюк’oZa, Олега Майами, рэпера ST, и многих других. В роли ведущих выступили блогер Тимур Сорокин, теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, блогер Влад Кобяков и другие артисты.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, одиннадцатиклассники сами выбрали исполнителей. В мероприятии приняли участие почти 40 тысяч выпускников.

Ключевыми темами праздника стали «Первые» и «Наставники», поэтому гостей познакомили с историями успеха людей, которые внесли свой вклад в развитие цивилизации. Кроме того, для выпускников были организованы цирковое театрализованное представление, интеллектуальный квиз, спортивные и киберспортивные площадки и тематические фото-зоны.

Подробнее о том, как прошел общегородской выпускной — в галерее NEWS.ru