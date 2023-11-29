Стало известно, ждет ли российских школьников ЕГЭ в онлайн-формате Рособрнадзор: перевод ЕГЭ в онлайн в ближайшие 10 лет не планируется

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие 5–10 лет единый госэкзамен (ЕГЭ) проводиться в онлайн-формате не будет, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Международной выставке-форуме «Россия». По его словам, которые приводит ТАСС, такая перспектива не планируется и не обсуждается.

Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5–10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем, пока мы даже не заглядываем, — сказал он.

Ранее ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что введение ЕГЭ не помогло повысить качество образования в России. Тем не менее, по его словам, из ЕГЭ можно извлечь пользу и устранить его недостатки. Одним из основных недостатков ЕГЭ, на его взгляд, является тот факт, что экзаменационные задания часто совпадают с демонстрационными вариантами, публикуемыми заранее. Это, отметил ректор, наносит ущерб знаниям школьников, которые не осваивают предмет, а учатся отрабатывать типовые задачи.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение о ЕГЭ привело к разрушению традиционной системы образования, существовавшей как в дореволюционные времена, так и в Советском Союзе. Его введение он назвал ошибкой. С этим явлением Толстой также связал широкое распространение ненормативной лексики среди российских школьников.