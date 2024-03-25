Стало известно, затронул ли горняков прорыв на руднике Пионер ТАСС: прорыв на руднике Пионер не затронул горняков

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Прорыв породы и льда на золотодобывающем руднике Пионер, где 18 марта произошел обвал горных пород, не затронул горняков, которые оказались заблокированы под завалами, сообщили ТАСС в оперативных службах. По их данным, прорыв произошел выше последнего местонахождения шахтеров.

24 марта в Следственном комитете РФ сообщили, что в Амурской области задержан управляющий директор рудника Пионер, который подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ. В ведомстве отметили, что спасательные работы по вызволению заблокированных в шахте рабочих продолжаются, однако об их судьбе к настоящему моменту ничего не известно.

Ранее в пресс-службе правительства Приамурья сообщили, что на шахте начали бурить третью разведывательную скважину. Там отметили, что первая готова на 160 метров из 262 необходимых, вторая — на 62 метра из 205. Спасатели прокладывали телефонную линию для связи с шахтерами, однако на связь никто не вышел.

19 марта правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. В настоящий момент следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего.