Стало известно, зачем «девочка Бэтмен» вернулась в Россию из США Mash: в Россию вернулась Луна Феннер, от которой отказались все врачи в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию из США вернулась четырехлетняя Луна Феннер, скоро ей проведут эстетическую операцию, передает Telegram-канал Mash. Как уточняет канал, ребенка называют «девочка Бэтмен» из-за большого родимого пятна на лице черного цвета.

Сообщается, что Россия стала спасением для семьи малышки: в США ни один врач не согласился провести операцию по удалению пятна. Однако медики Краснодарского края не остались в стороне и помогли ей избавиться от врожденного дефекта. Мама с девочкой уже прибыли в Санкт-Петербург, где будет сделана операция по удалению рубцов

По данным канала, процедура намечена на 19 апреля, сейчас завершаются последние предоперационные приготовления. Мама девочки также рассказала, что у ребенка появились проблемы с закрытием глаз из-за рубцов, именно этим вопросом медики и займутся в ближайшее время. Как уточнил Telegram-канал, на постоянной связи с семьей находится хирург Ольга, она рассказывала паре, как ухаживать за ребенком после операции. Сейчас же они совместно разработали новый план по реабилитации, процедура пройдет в пять этапов, последний состоится в июне.

Ранее стало известно об уникальном методе лечения раковой опухоли без повреждения тканей, разработанном учеными из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Для этого предлагается использовать высокочастотное электромагнитное излучение от 5 до 30 МГц вместо частот от 400 до 2450 МГц.