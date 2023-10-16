Стало известно, за какие фото можно получить штраф в пять миллионов рублей Юрист Кудерко: за детские фотографии в интернете грозит штраф в 5 млн рублей

Публикация фотографий с изображением детей в Сети может обернуться для фотографа-любителя крупными финансовыми потерями, заявила адвокат Елена Кудерко в беседе с ПРАЙМ. По словам юриста, размер штрафа может достигать пяти миллионов рублей.

Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения, — пояснила специалист.

Кудерко уточнила, что для публикации фотографии необходимо письменное разрешение человека, который на ней изображен, исключение — гражданин попал в кадр случайно и является частью крупной композиции. Но фотоснимки детей, даже случайно сделанные, публиковать без письменного разрешения родителей категорически запрещено, за это полагается штраф, подчеркнула юрист.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что за некоторые действия в интернете можно получить уголовное наказание, в том числе, лишение свободы. Такие санкции полагаются, например, за распространение в интернете экстремистских материалов, а также за призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ и территориальной целостности, уточнил специалист, потому что эти правонарушения предусматривают ответственность по статье 282 УК РФ с максимальным тюремным сроком до шести лет.