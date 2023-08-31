Стало известно, за что задержали начальника отдела МВД по Басманному району «Известия»: начальника столичного ОМВД задержали за злоупотребление полномочиями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Начальника отдела МВД по Басманному району Москвы Сергея Андреева задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По его словам, подозреваемый мог получить и передать данные о движении денежных средств неизвестного человека, которые после были отданы другому лицу.

Андреев уже побывал на допросе. В скором времени суд изберет для него меру пресечения — подано ходатайство об аресте на месяц и двое суток. Андреев находится в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

О задержании начальника отдела МВД по Басманному району столицы ранее сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, подполковника подозревают в незаконном возбуждении уголовных дел.

До этого в Новосибирске арестовали двух бывших и одного действующего полицейского. Их подозревают в убийстве школьницы 13-летней давности. По данным следствия, 2 марта 2010 года девочка ушла в клуб в селе Яркуль Усть-Таркского района и домой не вернулась. На причастность к ее исчезновению проверяли родных. Спустя 13 лет выяснилось, что в пропаже девочки замешаны сотрудники полиции.