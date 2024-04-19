Стало известно, за что Юрий Дудь и Noize MC оштрафованы на 300 тысяч рублей Mash: Юрий Дудь и Noize MC оштрафованы на 300 тысяч рублей из-за интервью

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Noize MC

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и музыкант Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получили штрафы в размере 150 тысяч рублей после интервью, которое вышло в октябре 2022 года, передает Telegram-канал Mash. По его данным, арбитражный суд Москвы принял такое решение после иска организатора концертов рэпера, пожаловавшегося на содержание диалога.

Как сообщает канал, в ходе интервью артист заявил, что бывший организатор его выступлений Артем Миронов украл у него деньги. По его словам, мужчина обещал помочь рэперу с гастролями, но вместо этого забрал все деньги себе и сбежал в США. Уточняется, что после этого Миронов обратился в суд и потребовал компенсацию в размере 9 млн рублей, а также потребовал публично опровергнуть обвинения в его адрес.

Далее, по информации Telegram-канала, иск был удовлетворен, суд обязал Дудя удалить видео со своего YouTube-канала, однако о компенсации речи тогда не шло. Канал добавил, что после повторного рассмотрения жалобы иноагентов обязали заплатить по 150 тысяч рублей.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что Юрий Дудь перестал использовать маркировку иностранного агента на своих материалах, поскольку больше не видит угрозы со стороны правоохранительных органов России. По его словам, журналист продал свой дом в РФ еще пару лет назад, других активов на территории страны у него также не осталось.