Стало известно, за что Соловей признан иноагентом Политолог Соловей признан иноагентом из-за получения более 2,7 млн рублей от Google

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Валерий Соловей

Политолог Валерий Соловей (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признан иностранным агентом из-за получения денег от зарубежных организаций, этом говорится в копии решения суда по иску эксперта к Минюсту, передает ТАСС. Отмечается, что политолог получил более 2 млн 700 тысяч рублей от Google.

Судом установлено, что в Министерство юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 года из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о том, что Соловей В. Д., получил денежные средства от иностранных источников: с октября 2021 года по февраль 2022 года, пять операций - 2 млн 765 тыс. 61 рубль от Google Ireland Limited (Ирландия), — отмечается в решении суда.

Правоохранительные органы утром 16 февраля задержали политолога и бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья. Также был задержан его сын Павел, а в их квартире провели обыски. Супруга экс-профессора Светлана рассказала NEWS.ru, что её муж и сын были задержаны для допроса как свидетели по уголовному делу.

По сообщениям СМИ, причиной задержания и возбуждения уголовного дела могли стать публикации в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР», администрируемом с Украины. Также, по неподтверждённой информации, у Соловья якобы изъяли во время обыска книги на украинском языке. Сообщалось, что бывшего профессора МГИМО допросили в Следственном комитете России по делу о возбуждении вражды и ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следствие считает, что политолог имел отношение к публикациям в канале «Генерал CВР», которые направлены на возбуждение ненависти в отношении сотрудников органов власти. Вечером 16 февраля Валерия Соловья отпустили с допроса.