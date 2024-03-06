Стало известно, за что школьницы избили сверстницу в Челябинской области Ученица школы в Аргаяше: сверстницы избили девочку за оскорбления

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Школьницу из села Аргаяш избили за то, что она оскорбляла другую участницу ссоры, рассказала NEWS.ru ученица школы № 1. По информации собеседницы, конфликт начался из-за молодого человека, который нравился обеим девочкам.

Ранее Telegram-канал «Плохие новости 18+» опубликовал видео драки между ученицами местной школы. За ссорой наблюдала компания подростков. Пострадавшую просили встать на колени и извиниться, голоса за кадром указывали, как и куда лучше бить.

Вчера утром перед школой собрались и избили, да. У школы гаражи рядом, там было. Девочки враждовали, им парень один нравится, вот из-за него спорить начали. Эльвира узнала, что у нее за спиной о ней и подругах гадости говорят, оскорбляют и решила разобраться. За дракой в основном одноклассники наблюдали, их класс, — поделилась собеседница.

По словам девочки, позже о произошедшем узнали сотрудники правоохранительных органов, поскольку мать избитой написала заявление. Отмечается, что агрессоров поставили на учет.

В феврале школьницы в подмосковном Одинцово заставили девочку просить прощения на коленях. По словам матери пострадавшего ребенка, ее заманили в лес и избили. На опубликованных кадрах детский голос требует у лежащей в снегу девочки встать на колени, она встает и просит прощения за обзывание.