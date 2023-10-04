Стало известно, за что россияне благодарны своим учителям «Одноклассники»: чаще всего россияне благодарны учителям за полученные знания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» при поддержке Минпросвещения России в рамках ежегодного движения «Бесценный урок», приуроченного ко Дню учителя, помогла выпускникам поблагодарить своих педагогов. Пользователи рассказали, за что хотели бы сказать спасибо учителям и поделились памятными фотографиями. Чаще всего россияне благодарили педагогов за полученные знания, терпение, теплые воспоминания о школе, профессионализм и первые жизненные уроки.

Проанализировав более 10 тысяч благодарностей, стало известно, что более 30% выпускников лучше всего помнят своих первых учителей. 17% выразили благодарность учителям русского языка, а 10% — преподавателям литературы. Они отметили, что научились культуре и грамотности благодаря им. Учителям алгебры сказать спасибо захотели 15% выпускников.

Кроме того, большинство выпускников прекрасно помнят своих преподавателей — треть благодарностей была с указанием имени. 90% россиян также прикрепили фотографии со своими учителями и одноклассниками. Чаще всего поздравления публиковали жители Москвы, Волгограда, Омска, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее провела самое масштабное за пять последних лет обновление основного сервиса — Ленты новостей. Это стало одним из главных продуктовых изменений платформы в 2023 году.