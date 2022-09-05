Стало известно, за что родители должны платить в школе Родителям школьников придется оплачивать питание и экскурсии самостоятельно

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Школьный класс

Почти все необходимое для учебы и нахождения в школе детям предоставляют бесплатно, однако за некоторые расходы отвечают сами родители. Например, в некоторых школах группа продленного дня может быть платная. Оплачивать самостоятельно придется дополнительные секции, а также культурные мероприятия и поездки, выяснили в «МК в Калининграде».

Питание в школе должны оплачивать родители, однако здесь есть исключения. До 1 сентября 2023 года школы обязаны полностью обеспечить каждого ученика с первого по четвертый класс как минимум одним горячим блюдом в день. Для льготных категорий граждан питание в школе тоже бесплатное.

Покупать школьную форму для ребенка приходится родителям. При этом требование учебного заведения купить определенную форму незаконно. Тем не менее в некоторых случаях форма или компенсация на ее покупку предоставляется за счет бюджета.

Есть в школе и допустимые, но не обязательные расходы. В их числе: сбор денег на кулер, бумагу для принтера, рабочие печатные тетради. В таком случае родители могут согласиться или коллективно отказаться.

Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров ранее объяснил, что школа не имеет права требовать от родителей деньги на покупку штор, ремонт или уборку класса. Он напомнил, что в России образование остается бесплатным, а средства на эти нужды выделяют из местного бюджета. Юрист добавил, что привлечение школьников к уборке класса или пришкольной территории наказуемо законом.