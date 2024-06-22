В Подмосковье продавец устроил огород прямо у входа в магазин Продавец из подмосковного Путилково сделал огород на газоне у жилого дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковном Путилково жители пожаловались на работника круглосуточного магазина, который решил сделать огород прямо у входа в торговую точку, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, мужчина не первый раз использует общественный газон для реализации собственных нужд.

Сообщается, что мужчина перепахал часть газона между зданием и дорогой, а после высадил там картошку, рассчитывая на урожай в 10–15 кг. В планах, по информации канала, высадить лук и другую зелень, а в прошлом году на этом месте росла свекла. Утверждается, что часть овощей он употребляет в пищу, а часть — продает в этом же магазинчике. Соседи, по информации канала, оказались не в восторге от такой идеи — они стали жаловаться во все инстанции и требовать, чтобы газон был возвращен. Сам мужчина признается, что боится лишиться своего огорода.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что дачные культуры от проливных дождей спасут приподнятые грядки, дренажная система, а также мульчирование почвы соломой. Специалист также призвал очищать участок от старых и больных растений.

До этого сообщалось, что старое ведро может облегчить огородникам процесс прополки грядок. Для этого необходимо будет срезать у него дно и прикрепить на это место сетку из проволоки с небольшими ячейками. Земля, которая остается на корнях растений, будет проваливаться в ячейки.