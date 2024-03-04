Стало известно, всегда ли фраза «мы вам перезвоним» означает отказ в работе Директор «Работа.ру» Ветерков: не стоит переживать после фразы «мы перезвоним»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не стоит сразу же переживать после фразы «мы вам перезвоним», это не всегда значит отказ в трудоустройстве, заявил генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что потенциальный работодатель может взять паузу на раздумья или провести еще несколько собеседований.

Услышав фразу «мы вам перезвоним», не стоит заранее расстраиваться. Работодатель может взять время для принятия решения или проведения дополнительных интервью с другими возможными сотрудниками, — пояснил эксперт.

Также эта фраза может означать, что рекрутер захочет провести более детальные собеседования. Как следует из опроса сервиса, только треть работодателей говорит именно так при отказе соискателю. 38% опрошенных отметили, что действительно перезванивают, если обещают. 22% представителей бизнеса уточнили, что после этой фразу специалиста заносят в кадровый резерв. В исследовании приняли участие более 400 респондентов из числа HR-специалистов, HR-директоров, представителей компаний, руководителей и рекрутеров.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее рассказала, что конфликты в компании, отсутствие перспектив карьерного роста и потеря интереса являются весомыми поводами для поиска новой работы. По ее словам, ссоры между руководством могут напрямую отразиться на финансовом состоянии сотрудников.