Стало известно, вредно ли разогревать макароны Диетолог Леонтьева: крахмал в разогретых макаронах не вреден для здоровья

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Крахмал в разогретых макаронах не наносит вред здоровью, это миф, рассказала в беседе с Lenta.ru диетолог, нутрициолог Антонина Леонтьева. По ее словам, слухи о том, что после разогревания этого продукта крахмал якобы начинает выделять вредные вещества, сомнительны. Однако она уточнила, что свежесваренные изделия все же полезнее тех, которые достали из холодильника.

Если мы макароны сварили и съели, мы получили просто крахмал. Он впоследствии в желудке подвергается расщеплению, благодаря чему образуется глюкоза, которую мы используем для энергии. Если же мы достали из холодильника охлажденные макароны и съели их, в этом случае крахмал приобретает некую резистентность, то есть наши ферменты не способны до конца его расщепить и превратить в глюкозу, — сказала эксперт.

Она добавила, что в случае с макаронами данный процесс менее выражен, чем с холодным картофелем, в котором резистентного крахмала образуется больше. Врач также не рекомендовала есть макароны на ужин из-за высокой калорийности. Она уточнила, что в 200 граммах отварных макарон содержится 314 калорий. После добавления к такой еде сыра или жирного соуса она становится в несколько раз калорийнее, и организм не успевает потратить полученную энергию.

Леонтьева подчеркнула, что макаронами, хранившимися в холодильнике свыше трех суток, можно отравиться, поскольку тесто — хорошая питательная среда для патогенных микроорганизмов. Кроме того, отварные макароны могут быть обсеменены спорами грибов, которые условно патогенны. Эксперт рассказала, что польза и вред макарон зависят от сырья и от способа приготовления. Самыми полезными являются недоваренные макароны (аль-денте), которые сохраняют больше питательных веществ, в том числе витамины В и Е, калий, кальций, магний, фосфор, цинк и медь.

Ранее врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Владимир Неронов заявил, что, чтобы сделать лапшу быстрого приготовления полезной, нужно не использовать прилагаемые к ней пакетики с приправами. Он также порекомендовал употреблять этот продукт не чаще одного раза в месяц.