Стало известно, вредна ли накипь в чайнике для здоровья человека

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Китайское издание Sino выяснило, влияет ли накипь в чайнике на здоровье человека. Специалисты рассказали, что по этому поводу существует несколько мифов. Некоторые считают, что если довольно длительное время употреблять воду с накипью, то она спровоцирует образование камней в почках. Есть и те, которые считают данный осадок в чайнике полезным. Но специалисты доказали, что она совершенно не вредна для организма человека.

Выяснилось, что накипь представляет из себя минеральные соли, которые образуются на стенках чайника или кастрюли во время кипячения воды. При этом, никакой пользы для организма эти осадки не несут, в них слишком маленькое содержание различных минералов, чтобы как-то повлиять на человеческий организм.

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