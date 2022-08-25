Стало известно, возможно ли появление гибрида ВИЧ, COVID-19 и оспы обезьян Врач Водовозов: появление гибрида ВИЧ, COVID-19 и оспы обезьян маловероятно

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Если человек одновременно заразится ВИЧ, оспой обезьян и COVID-19, то, скорее всего, эти вирусы не объединятся в опасный гибрид, заверил врач-терапевт Алексей Водовозов. По его словам, когда у человека не СПИД, а ВИЧ, который находится на начальной стадии, то риска мутации для коронавируса или редкой оспы нет, пишет «Москва 24».

Поскольку заболевание ВИЧ находится на начальной стадии, до формирования иммунодефицита, оно не приведет к созданию благоприятных условий для мутации коронавируса или оспы обезьян, — пояснил специалист.

В Италии ранее был зафиксирован первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян. После того, как мужчина вернулся из Испании, у него поднялась температура и появилась сыпь на животе. Он сдал положительный тест на коронавирус, а потом у него диагностировали ВИЧ и оспу обезьян. Отмечается, что перед тем как заболеть, итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола, также он страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты.

В свою очередь существующий гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», названный «дельтакроном», демонстрирует большой потенциал изменчивости коронавируса. Данный факт может говорить о том, что в дальнейшем может появиться более тяжёлая форма мутации данного вируса, предупредил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.