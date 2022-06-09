Стало известно, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции или Египте

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Поездка на неделю в Египет с проживанием в трехзвездочном отеле обойдется двоим россиянам примерно в 70-90 тысяч рублей, если качество гостиницы будет выше, то сумма может дойти до 120-150 тысяч рублей, заявила руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева. Отвечая на вопрос об отдыхе в Турции, эксперт отметила, что цена во многом зависит от длительности, курорта и количества людей, пишет НСН.

Если говорить по Египту — на двоих поездка в трехзвездочный отель будет стоить 70-90 тысяч на неделю, если говорим о более высокозвездочных отелях, то где-то 120-150. По Турции сложнее, там широкий спектр, это зависит от длительности, от количества людей, какой курорт и какую категорию отеля человек выбирает. В любом случае это все в доступе, — подчеркнула Санаева.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин накануне заявил, что Египет может стать вторым по популярности направлением на зарубежном рынке среди россиян после Турции, если устранят проблемы с объемом и надежностью перевозок. По его мнению, в этом вопросе многое зависит от антироссийских санкций Запада.

Барзыкин напомнил, что обычно россияне интересуются турами в африканскую страну в весенне-осенний период. Вместе с этим глава РСТ предположил, что это направление будет востребовано и летом, так как цены в Египте ниже, чем в Турции.