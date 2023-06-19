Стало известно влияние перехода на летнее время на хронические болезни Кардиолог Молчанова: перевод на летнее время никак не сказывался на здоровье больных

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Перевод времени на летнее и зимнее никак не сказывался на самочувствии больных или на обострении хронических заболеваний, заявила ведущий научный сотрудник ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова. Кардиолог рассказала KP.RU, что клинических исследований, которые доказали бы пользу или вред этого процесса для организма, не проводилось.

Нет никаких клинических исследований, которые бы доказывали вред или пользу перевода времени. И, по моим наблюдениям, лишний час, который то прибавляли в прошлом, то отнимали, никак не сказывался на здоровье хронических больных — не было обострения сердечно-сосудистых заболеваний, легочных, других, — подчеркнула специалист.

По словам Молчановой, в мире всегда будут излишне тревожные люди, которые списывают ухудшение самочувствия на природные явления или на тот же перевод времени. Специалист добавила, что в ее практике никогда не было случаев, когда переход на летнее время отражался бы на здоровье в положительную или отрицательную сторону.

Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев ранее сообщил, что законопроект о возврате перехода на летнее время будет внесен в Госдуму 21 июня. В случае принятия закона стрелки будут переводить на час вперед с конца марта до октября. По его словам, за счет перехода на летнее время значительно снизится потребление электроэнергии. Кроме того, это позволит добавить к активному периоду суток лишний час солнечного света.