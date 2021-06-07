Стало известно, владельцев каких машин чаще штрафуют

https://static.news.ru/photo/af57d686-c78c-11eb-9fd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты автомобильного сайта «Дром» проанализировали штрафы ГИБДД, вынесенные российским водителям с помощью камер с начала 2021 года. Специалисты узнали, владельцев каких машин чаще всего штрафуют в России. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Больше всего штрафов собрали водители BMW и Mercedes-Benz — в среднем с начала года они получили по 4,2 штрафа. На втором месте владельцы Audi с показателем в 3,6 штрафа, на третьем — автолюбители на Volvo (3,5 штрафа).

Замыкают рейтинг самых «оштрафованных» хозяева автомобилей марки Lexus. В среднем они получили по 3,4 штрафа с начала года.

Самое распространённое правонарушение среди российских водителей — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится подавляющее большинство всех штрафов — 67%, — говорится в сообщении.

На втором месте — несоблюдение требований знаков или разметки, на третьем — невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. В среднем автолюбители страны предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении.

Самые оперативные плательщики живут в Ленинградской области, Камчатском крае и Республике Крым. Водители этих регионов в среднем оплачивают штрафы на 10-й день, — добавляется в сообщении. Чаще всего с оплатой штрафов «тянут» жители Красноярского, Краснодарского и Хабаровского краёв.

Ранее сообщалось, что появление ответственности водителей за превышение средней скорости на длинных участках дорог не приведёт к нужному результату, считает автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, это увеличит количество штрафов и их обжалований.