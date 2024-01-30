Стало известно, вернула ли Россия статус самой читаемой державы Степашин: российские дети до 12 лет лидируют в мире по чтению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские дети до 12 лет занимают первое-второе место в мире по чтению, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в Совете Федерации, где проходит выставка «Мы — за читающую Россию!». Живы сегодня и школьные библиотеки, отметил он. По его словам, они составляют половину всех библиотек страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Я бы не стал говорить о том, что у нас как-то неважно с чтением. <...> Если брать некие показатели, <...> детишки до 12 лет занимают у нас 1-2 место в мире по чтению. До 12 лет! А дальше — провал. <...> И то, что школьная библиотека сегодня живая — это очень здорово, ибо они составляют половину из всех библиотек — это 62 тысячи, — сказал Степашин.

Ранее на этой же выставке писатель Олег Рой заявил, что в России нужно развивать чтение, в том числе среди малых народов в Арктике и на Дальнем Востоке. Он отметил, что в литературе нуждаются жители новых регионов. По его словам, сегодня величие России пытаются показать в детской литературе. Для этого развивают проект «Россия — страна счастья» с азбуками, которые выпускают во всех 89 регионах страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Степашин

До этого учитель и профориентолог Наталья Тихонова заявила, что россияне стали меньше читать книги из-за популяризации коротких видеороликов в соцсетях. По ее словам, эта тенденция является серьезной проблемой, так как нечитающим людям сложно выражать свои мысли. Она добавила, что в условиях бедного лексического запаса многие люди повторяют одни и те же слова, засоряют речь жаргонизмами и англицизмами. Между тем художественная литература учит говорить грамотно и красиво, позволяет задуматься над ситуациями, учит морали, любви и ответственности.