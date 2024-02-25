Стало известно, вернется ли солист Artik & Asti в Россию Mash: солист Artik & Asti Артем Умрихин не планирует возвращаться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Умрихин

Telegram-канал Mash пишет, что украинский певец, продюсер и солист группы Artik & Asti Артем Умрихин не планирует возвращаться в Россию. По информации канала, он также отказался от всех концертов за рубежом, а выступления в РФ проходят без его участия. При этом, по данным Mash, артист продолжает вести бизнес в России.

Как передает канал, музыкант уехал из страны после начала специальной военной операции на Украине и с того времени почти не появляется в медийном поле. Как утверждает Mash, артист продолжает зарабатывать в России с помощью новой солистки группы Севиль Велиевой, которая регулярно выступает под брендом коллектива.

По данным канала, за одно выступление в столичных клубах девушка зарабатывает 4 млн рублей, а на вечеринках россиян за границей — от 6 млн рублей. Как пишет канал, значительный процент от этого идет Умрихину через его зарегистрированные в России компании, при этом продюсер не декларирует доходы — перед ФНС России он отчитывается только за траты.

Музыкальная группа Artik & Asti представила новую солистку Севиль в январе 2022 года. После ухода Анны Дзюбы певица дала новую жизнь группе, для которой женский вокал является фирменным стилем. Создатель и продюсер Artik & Asti Артем Умрихин в соцсетях признавался, что даже думал о завершении проекта.