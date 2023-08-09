Стало известно, ведет ли ФНС черный список блогеров ФНС опровергла наличие черного списка блогеров

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Федеральная налоговая служба не ведет черные списки блогеров, в них нет необходимости, заявил РБК источник в организации. Уточняется, что у ФНС есть своя система рисков, которая анализирует налогоплательщиков в самых разных областях экономики, в том числе блогеров.

Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, <...> то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект. <...> При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию, — объяснили в организации.

ФНС отмечает, что подобный подход применяется и в отношении работников сферы общепита, драгметаллов, IT и других.

Ранее ведомство озвучило наиболее распространенные нарушения, выявляемые у российских блогеров. Самые частые из них — это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом в ФНС опровергли существование черного списка блогеров.

До этого глава ФНС Даниил Егоров подтвердил, что ведомство имеет самые разные списки, в том числе и перечень блогеров. Он заявлял в Совфеде, что организация продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи.