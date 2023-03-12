Стало известно, в каком состоянии находится Костомаров Sport24: состояние фигуриста Костомарова улучшается по всем показателям

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Роман Костомаров

В состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова наблюдаются улучшения по всем показателям, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее СМИ сообщали, что медикам не удается остановить некроз тканей.

У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей, — рассказал собеседник издания.

Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония». Состояние здоровья спортсмена быстро ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, начали делать процедуру насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Позже фигуриста отключили от системы, однако у него начался некроз тканей. В результате врачи приняли решение удалить ему пальцы ног, а позднее ампутировали обе кисти рук. Также ему очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился микроинсульт.

Ранее реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина рассказала, что после ампутации конечности процесс реабилитации может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. По ее словам, это испытание можно пройти достойно, что уже демонстрирует фигурист Роман Костомаров. Психолог считает, что спортсмен еще покажет свой характер всей стране, которая молится за него.