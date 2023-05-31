Стало известно, в каком случае электросамокаты наиболее опасны Автоэксперт Шкуматов назвал основной угрозой движению электросамокаты в личном пользовании

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Наибольшую опасность для дорожного движения представляют электросамокаты, которые люди приобрели в личное пользование, считает атоэксперт Петр Шкуматов. Он рассказал «Радио 1», что они представляют основную угрозу, так как ограничить их скорость движения намного сложнее, чем в случае с прокатными средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

За последние несколько лет в личное пользование было приобретено порядка миллиона электросамокатов, среди которых довольно мощные устройства, способные развивать скорость до 100 км/ч. Вот, что делать с этими электросамокатами, никто не понимает, потому что на каждой улице полицейского не поставишь, — подчеркнул автоэксперт.

По его словам, ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч действительно возможно. Но в таком случае растет риск того, что люди станут чаще покупать личные самокаты. Автоэксперт отметил, что пока непонятно, как можно регулировать данную ситуацию. Шкуматов добавил, что у властей других стран также нет решения для данной проблемы.

В некоторых странах к этой проблеме безразличны: пусть ездят, как хотят. В других стран вводят запреты. В некоторых городах Китая, например, действует запрет на использование электросамокатов, — подчеркнул эксперт.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».