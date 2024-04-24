Стало известно, в каком особняке мог жить Иванов до ареста Mash: замглавы МО Иванов мог жить в особняке из «Мастера и Маргариты» в Москве

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Тимур Иванов

Telegram-канал Mash сообщил, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов, задержанный по делу о взятке, мог проживать в особняке из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. По данным канала, в настоящее время в здании проходят обыски.

Канал уточнил, что усадьба Анны фон Мекк была построена еще в XIX веке. По его информации, в 2019 году здание отреставрировали, после чего туда мог заехать арестованный замминистра, заняв все этажи. Исследователи творчества Булгакова предполагают, что Мастер из романа писателя проживал в подвале именно этого дома.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы задержали Иванова прямо на рабочем месте. При этом сам заместитель министра обороны вину в получении взятки в особо крупном размере не признает.

По информации СМИ, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку личных и деловых связей Иванова. Под проверку попадут как родственники чиновника, так и связанный с ним бизнес, а также его бывшая супруга Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу ареста Иванова. Он подчеркнул, что российский лидер общается с главой ведомства каждый день.