Стало известно, в какой праздник россияне умирают чаще всего Специалисты ВШЭ определили, что россияне чаще всего умирают в Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научные специалисты Высшей школы экономики и центра наркологии Минздрава РФ определили, в какой праздник россияне умирают чаще всего. Согласно результатам исследования, самое большое количество смертей приходится на Новый год, передает «Газета.Ru».

Сообщается, что специалисты изучили данные 16,77 млн россиян, которые погибли с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019-го. Сопоставив даты смертей с датами праздников, они пришли к выводу, что самое крупное их число выпало на 1 января. Исследователи отмечают, что на втором месте по распространенности смертей оказался день рождения.

Среди основных причин трагедий ученые называют алкогольное отравление, убийство и самоубийство. Менее распространенными причинами стали болезни системы кровообращения и органов дыхания.

В отличие от Нового года и дней рождения, в иные праздники показатель смертности был заметно ниже.

В остальные праздники избыточная смертность была много меньше (0,5–0,8 тыс. в год). Из этого следует, что избыточная смертность в дни рождения (2,2 тыс. в год) занимает промежуточное положение между новогодними и остальными праздниками, — поделились специалисты.

В декабре прошлого года демографы в сотрудничестве с «Ведомостями» заявили, что число умерших в России с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года превысило 2,4 млн человек, что является худшим периодом после 1945 года. Естественная убыль населения без учёта миграции превысила 990 тысяч человек.