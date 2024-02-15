Стало известно, в каких странах откроется Всероссийский фестиваль науки Ректор МГУ: Всероссийский фестиваль науки откроется в Иране и на Кубе

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Всероссийский фестиваль науки стал международным событием, которое уже состоялось в Китае и Белоруссии, а также в ряде других государств, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании наблюдательного совета российского общества «Знание», передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что в 2024 году мероприятие планируется открыть в Иране и на Кубе.

Фестиваль науки стал международным, он уже проводился в этом году в КНР, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане. В этом году фестиваль науки мы откроем в Иране и на Кубе, — заявил Садовничий.

Он отметил, что в нем участвуют дошкольники, школьники младших и старших классов, студенты, а также профессора и ученые. Садовничий подчеркнул, что ежегодно мероприятие посещают нобелевские лауреаты и другие крупнейшие ученые, в том числе российские.

Ректор МГУ добавил, что проект необходимо сделать еще более известным. Он отметил, что ранее фестиваль был поддержан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Словакия отменила запрет, введенный в марте 2022 года, на сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры и науки. Соответствующее распоряжение отдала новый министр культуры страны Мартина Шимковичова. До этого момента указом предыдущего главы словацкого Минкульта всем учреждениям, относящимся к культурному ведомству Словакии, а также их сотрудникам запрещалось участвовать в мероприятиях этих стран.