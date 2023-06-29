Стало известно, в каких случаях нельзя кормить ребенка грудью Гинеколог Филилеева посоветовала не кормить грудничков грудью при прохождении матерью химиотерапии

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Грудничков не следует кормить грудью, если мать в этот период проходит курс химиотерапии. Это может негативно отразиться на здоровье ребенка, предупредила акушер-гинеколог Видновской РКБ Анна Филилеева. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач отметила, что отказаться от кормления стоит на период лечения от онкологии.

Прохождение курса химиотерапии при кормлении грудью может негативно сказаться на здоровье ребенка. В данном случае стоит отказаться от грудного вскармливания на период лечения, — уточнила специалист.

Гинеколог добавила, что еще одним противопоказанием являются психические заболевания, которые требуют медикаментозного лечения. Это связано с тем, что препараты могут проникнуть в организм грудничка через молоко матери. Подобное чревато трудностями в развитии ребенка. Филилеева рекомендует проконсультироваться со специалистами, которые объяснят, можно ли женщине кормить грудью, или предложат альтернативные лекарства, безопасные для детского организма.

Кормление грудью запрещено при наличии у матери инфекционных заболеваний. По словам гинеколога, к таким болезням относятся ВИЧ и туберкулез в активной фазе. Инфекция может передаться ребенку. Кормление грудью противопоказано в период до начала лечения и в течение двух недель после начала терапии.

Также запрещено кормить ребенка грудью при наличии у матери герпетического стоматита, так как этот вирус может попасть в организм ребенка через слизистую, — пояснила Филилеева.

Врач-педиатр Елена Хорошилова ранее рассказала, что для младенцев температура тела в диапазоне от 37 до 37,5 градуса является нормальной. По словам специалиста, сбивать ее не следует при стабильном самочувствии новорожденного и отсутствии других симптомов.