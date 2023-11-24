Стало известно, в чем обвиняют экс-замглавы Минэнерго Нидзельского Экс-замглавы Минэнерго Нидзельского подозревают в махинациях с акциями «КрымТЭЦ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело против бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского связано с подозрением в создании фиктивного заключения о финансовых потерях у крупнейшей крымской генерирующей компании «КрымТЭЦ», сообщил «Коммерсант». По данным следствия, это позволило подконтрольным ему структурам приобрести долю в компании по цене ниже ее реальной стоимости.

Нидзельский приобрел долю в «КрымТЭЦ» через свою Южную энергетическую компанию (ЮЭК) в 2015 году, составившую 63%. Оставшиеся 37% оставались под контролем Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Следствие утверждает, что чиновник планировал приобрести оставшиеся акции по заниженной цене в 2020 году, после получения фальшивого заключения об убыточности «КрымТЭЦ» и необходимости его приватизации. Согласно документу, доля, принадлежащая крымским властям, была оценена в 150 млн рублей, именно за эту сумму ЮЭК и приобрела их в 2021 году, несмотря на то, что реальная стоимость составляла 1,1 млрд рублей.

Помимо Нидзельского, в рамках дела также фигурирует генеральный директор «КрымТЭЦ» Тарас Целый, руководивший компанией с 2017 года. Следствие начало расследование против него в октябре 2023 года, после чего он был арестован и отправлен в Москву.

Ранее суд в Москве приговорил к шести годам колонии бизнесмена Виктора Батурина. Также судья назначила ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Его обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Во время прений прокурор просил назначить ему 7,5 года колонии. Дело против бизнесмена заведено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.