Стало известно, удалось ли российским фильмам вывести кинотеатры из кризиса Российские фильмы не помогли кинотеатрам возместить убытки после ухода Голливуда

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

Отечественные фильмы и подорожание билетов не помогли российским кинотеатрам вернуться к докризисным показателям, выяснил РБК. При этом выручка владельцев крупнейших компаний выросла на 40%. Известно, что в 2022 году кинотеатры понесли многомиллиардные убытки из-за массовых отмен голливудских премьер.

По информации издания, основное юридическое лицо крупнейшей в России объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» отчиталось о прибыли в размере 1,9 млрд рублей. По словам руководства, выручка показала рост за счет восстановления в стоимости активов, которые обесценились в 2020–2022 годах. Сначала на их ценность повлияла пандемия, а позднее — уход Голливуда. Несмотря на этот рост, говорить о полном возмещении убытков нельзя, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что новому фильму британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» отказали в кинотеатральном прокате в России. «Кинопоиск» ищет решение, чтобы показать гражданам кинокартину. В компании обещали оповестить о своих дальнейших планах относительно релиза картины.