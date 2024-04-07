Стало известно, у людей с какой группой крови рождаются самые красивые дети U-f.ru: у людей с первой группой крови рождаются самые красивые дети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученые провели исследование и выяснили, что у людей с первой группой крови рождаются самые красивые дети, передает портал u-f.ru. Как удалось установить специалистам, от данного фактора зависят многие черты характера и внешности.

Согласно отчету исследователей, обладатели первой группы крови чаще остальных привлекают внимание противоположного пола благодаря выразительным внешним данным. Также таких людей отличает трудолюбие, высокий уровень выносливости и запас энергии. При этом они нередко вызывают у окружающих раздражение своей суетливостью и ревностью.

Обладателям второй группы крови свойственно сострадание окружающим и стремление помогать нуждающимся. Также они спокойны, неконфликтны и аккуратны во всем, считают ученые. Люди с третьей группой крови являются нежными и чувствительными, они стремятся к независимости и не любят, когда препятствуют их свободе. Обладатели четвертой группы легки на подъем, они дружелюбны и тактичны от природы, заключили специалисты.

Ранее врач-эндокринолог Татьяна Филиппова опровергла теорию о связи похудения с группой крови. По ее словам, этот показатель не влияет на обменные процессы в организме, а исключение некоторых продуктов из меню может привести к дефициту витаминов, микроэлементов и нанести тем самым вред здоровью.