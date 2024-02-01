Стало известно, станет ли семьеведение обязательным предметом в школе Депутат Ларионова: школьный курс семьеведения не станет обязательным предметом

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Разрабатываемый курс семьеведения не будет обязательным предметом в российских школах, заявила депутат Госдумы Татьяна Ларионова на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», это будет самостоятельной программой и внеурочным безоценочным предметом.

Cемьеведение не претендует на статус обязательного учебного предмета. <...> Это самостоятельная программа занятий, которая реализуется во внеурочной деятельности, — приводит ее слова агентство.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что предмет «Семьеведение» могут добавить в школьную программу уже в 2024 году. По ее словам, он уже преподается в школах 40 регионов России.

По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии Юрия Крупнова, такой предмет является «критически необходимым». Он уточнил, что данный урок должен проводиться в «умных и тактичных формах».

До этого зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в цикл занятий «Разговоры о важном» составление родового древа и изучение семейных традиций. Она подчеркнула, что это позволит укрепить связь между старшими и младшими поколениями.