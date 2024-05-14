Стало известно, будет ли ЕГЭ по истории обязательным Глава Рособрнадзора: нет необходимости делать историю обязательным ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нет необходимости делать ЕГЭ по истории обязательным, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, акцент на изучении истории был сделан давно.

Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет, — заявил Музаев.

Он отметил, что введение обязательного ЕГЭ по тому или иному предмету не улучшит ситуацию с его освоением в школе. По мнению Музаева, чтобы вся «возрастная параллель» прошла через экзамен по конкретному направлению, следует ставить вопрос о его проведении в девятом классе, после которого половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования.

Минпросвещения России ранее утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школе. С 1 сентября 2025 года этот показатель увеличился с 340 до 476.

Ранее психолог городского психолого-педагогического центра московского департамента образования и науки Павел Банников заявил, что налаженный график отдыха и питания является важным фактором для успешной сдачи ЕГЭ. По словам специалиста, необходимо, чтобы школьник успевал отдыхать в периодах между интенсивной учебой.