Стало известно, соответствовал ли сгоревший склад WB нормам безопасности Бакальчук: сгоревший склад Wildberries соответствовал нормам безопасности

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries

Склад Wildberries в Шушарах, где произошел крупный пожар, соответствовал всем нормам пожарной безопасности, заявила РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. По ее словам, оперативная эвакуация сотрудников в момент ЧП служит тому подтверждением. Она добавила, что тренировочные пожарные тревоги проводились регулярно.

Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам, — сказала Бакальчук.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел 13 января. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящее помещение попало на видео, которое сняли пассажиры следовавшего в Санкт-Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, было возбуждено уголовное дело.

Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки.