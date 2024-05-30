Стало известно, сохранилась ли в России проблема с лекарствами Москалькова: количество жалоб на проблемы с лекарствами сократилось

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В России значительно сократилось количество жалоб на проблемы с лекарственным обеспечением, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, пик обращений был зафиксирован в 2021 и 2023 годах, некоторые также сообщали о повышении цен, пишет ТАСС.

В целом количество обращений к уполномоченному по вопросам лекарственного обеспечения сокращается. Государство принимает меры по насыщению фармацевтического рынка необходимыми видами лекарственных препаратов, — рассказала она.

Как уточнила Москалькова, тенденция на снижение количества жалоб обусловлена целым рядом факторов: пандемия COVID-19 отступила, реализуются глобальные нацпроекты, появляются новые медицинские учреждения. По ее словам, в 2023 году на лекарственном рынке наблюдалась сложная ситуация, ее причиной стали санкции стран коллективного Запада. Она напомнила, что в сфере здравоохранения нужно быть внимательным и быстро реагировать, поскольку даже малейший недостаток может стоить человеческих жизней.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. При этом подчеркивалось, что этот штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности инфекции.