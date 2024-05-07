Стала известна суть обращения СК к суду по делу журналистки Кеворковой СК потребовал арестовать журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России обратился к суду с просьбой арестовать журналистку и писательницу Надежду Кеворкову, которая проходит подозреваемой по делу об оправдании терроризма, сообщили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС. Уточняется, что запрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой поступило в суд. Оно будет рассмотрено ближайшее время, — пишет агентство.

По полученным данным, задержанной вменяют публикацию текста убитого журналиста Орхана Джемаля, который был написан еще в 2010 году по мотивам нападения на Нальчик, — его она скопировала и разместила в своем Telegram-канале в 2018 году. Также в материалах дела есть фигурирует эпизод о посте от 2021 года, где, по версии следствия, содержится оправдание деятельности движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее «Известия» сообщили о проведении обысков у Надежды Кеворковой, кадры с места событий появились в Сети. Издание утверждает, что в ее квартире обнаружили плакаты с надписями. У писательницы также изъяли цифровые носители, включая смартфон.