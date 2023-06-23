Стало известно, смогут ли восстать беспилотники против человека Глава «Геоскана»: восстания БПЛА не будет, поскольку их интеллект не умеет «осознавать»

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Восстания беспилотников, имеющих искусственный интеллект, не будет, рассказал в интервью РИА Новости основатель, глава крупнейшего производства БПЛА в России компании «Геоскан» Алексей Семенов. Он объяснил это тем, что дроны являются изобретениями «думающими», но не «осознающими».

Беспилотники не могут восстать — это интеллект не осознающий. Есть понятие «думать», есть понятие «осознавать», это не одно и то же. Искусственный интеллект ничего не осознает, он не понимает, вообще ничего не понимает, — сказал Семенов.

Он отметил, что беспилотники работают по заложенной в них программе, поэтому опасны «ровно в тех пределах, в которых опасен тот человек, который писал программу». Как объяснил Семенов, «если ничего плохого или глупого не написано», то проблем не будет. При этом добавил, что бояться следует разработчиков БПЛА, ведь «думающий» беспилотник «звучит пугающе».

Ранее руководитель Всероссийской лиги дронов (RDR) Евгений Буфетчиков обратился в Министерство транспорта с предложением признать беспилотники, используемые в соревнованиях по дрон-рейсингу, спортивным инвентарем, и освободить их от обязательной регистрации в Росавиации.