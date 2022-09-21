Стало известно, служащие каких специальностей получают повестки Mash: в основном повестки для участия в СВО получают бывшие десантники и танкисты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В военкоматы для дальнейшего участия в спецоперации на Украине преимущественно вызывают десантников, танкистов и артиллеристов, сообщает Mash. Один из подписчиков Telegram-канала, оказавшийся в числе военнослужащих в запасе, рассказал, что повестки также приходят медикам.

Призывники отправятся на сборы с завтрашнего дня. При этом в военкоматах Москвы уже наблюдаются небольшие очереди. Одна из них, как показано на видео, зафиксирована в Бутырском районе.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что введение частичной мобилизации не подразумевает ограничения на передвижение по стране для тех, кто попал в призывные группы. Депутат подчеркнул, что частичная мобилизация затрагивает лишь часть жителей страны, а не всех ее граждан. Картаполов добавил, что подлежащие мобилизации могут передвигаться по территории страны, однако посоветовал этого не делать.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.