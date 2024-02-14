Стало известно, сколько звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников Сбер: россиянам ежедневно поступает 15 млн звонков от мошенников

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Россияне ежедневно получают до 15 млн звонков от мошенников, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники звонят в том числе в мессенджерах.

Мы сегодня допускаем, что до 15 миллионов попыток телефонных звонков гражданам России происходит ежедневно, — сказал Кузнецов.

Для борьбы с мошенническими преступлениями Центробанк России предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, часто россияне берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке. Этот счет принадлежит преступникам.

Всего же, по данным за 2023 год, злоумышленники таким образом похитили у клиентов российских банков 15,8 млрд рублей. Это на 11,5% больше, чем в 2022 году, сообщили ранее в ЦБ. Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.

Чтобы защитить деньги граждан, Банк России предложил установить так называемый период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от одного миллиона рублей. Набиуллина отметила, что сейчас банки в случае с переводами могут не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, однако в случае с крупными кредитами такой возможности у финансовых организаций нет.