Стало известно, сколько жителей России доверяют Путину ФОМ: 79% россиян доверяют Путину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство жителей России — 79% — доверяют президенту Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Отмечается, что 81% россиян положительно оценили его деятельность.

По данным ФОМ, 12% респондентов придерживаются противоположного мнения. В то же время работу российского лидера на своем посту положительно оценили 81% опрошенных, недовольны его работой оказались 9%. Опрос проводили с 12 по 14 января 2024 года, в нем приняли участие 1500 россиян в 104 населенных пунктах, 53 субъектах страны.

В декабре 2023 года россияне выбрали политика года. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 55% российских граждан считают таковым Владимира Путина. В тройку лидеров также вошли глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно опросу, главу правительства назвал 21% граждан, а руководителя внешнеполитического ведомства — 16%. Помимо этого, центр выяснил, что писателем года, по мнению россиян, стал Захар Прилепин (5%), а первое место среди спортсменов получил олимпийский чемпион Роман Костомаров (8%). Опрос проводился с 8 по 16 декабря среди 1600 граждан России старше 18 лет.