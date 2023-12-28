Стало известно, сколько жителей РФ хотят получать больше 100 тысяч рублей В РФ 67% опрошенных хотят в 2024 году иметь доход от 100 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две трети опрошенных россиян (67%) хотели бы в 2024 году иметь доход не менее 100 тысяч рублей в месяц, следует из результатов опроса, проведенного «ПСБ Благосостояние», передает ТАСС. Кроме того, каждый пятый хотел бы стать предпринимателем. Опрос проводился среди более 1,5 тысячи россиян по всей стране.

В рамках исследования россиянам предлагалось рассказать, какой ежемесячный доход они хотели бы иметь в 2024 году. Большинство назвали минимальной планку в 100 тысяч рублей. Кроме того, 37% опрошенных остались бы довольны ежемесячным доходом в 100–200 тысяч рублей, еще 14% — 200–300 тысяч рублей, 18% хотели бы получать более крупные суммы.

Также респондентам предлагалось ответить, какие у них есть финансовые пожелания на 2024 год. Более трети (38%) опрошенных хотели бы в новом году увеличить доход, еще 29% — сменить работу, а 21% — запустить собственный бизнес. При этом более трети (35%) респондентов хотели бы повышения дохода примерно на треть, а каждый пятый — приблизительно в полтора раза.

Вместе с этим 19% опрошенных в 2024 году планируют сформировать финансовую подушку безопасности, примерно столько же (18%) — начать инвестировать, 14% — были бы не против уменьшить количество спонтанных трат. Кроме того, 12% участников исследования планируют совершить крупную покупку, 11% респондентов хотели бы погасить кредиты.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что для ипотеки в Москве минимальный доход должен составлять не менее 30 тысяч рублей. Эксперт подчеркнул, что при ипотечном кредите на сумму 1 млн рублей на 30 лет предстоит отдавать по 14–15 тысяч рублей в месяц.