Стало известно, сколько женщин забывают о карьере после рождения первенца SuperJob: 24% женщин предпочитают работе материнство после рождения первенца

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Каждая четвертая россиянка (24%) после рождения первого ребенка погружается в материнство вместо карьеры, таковы результаты опроса сервиса SuperJob. При этом 19% опрошенных хотели бы сконцентрироваться на карьере и увеличении дохода.

Кроме того, каждый четвертый респондент уверен, что о будущем стоит подумать до рождения детей. Каждый шестой отметил, что карьерный рост быстрее у женщин, уже родивших наследников. Почти половина (43%) считают, что в рождении детей нет каких-либо помех для карьеры. Столько же (43%) меняют место работы после декрета. 26% выходят на старое место, а 5% получают на прежнем месте повышение.

В свою очередь, больше половины (51%) работодателей считают, что материнство не сказывается на карьере. В опросе участвовали представители 500 компаний и экономически активные россияне из всех округов.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что мужчинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, предоставят льготы наравне с женщинами. По ее словам, отцы получат право на бесплатное обучение на востребованные специальности и на повышение квалификации.