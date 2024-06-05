Стало известно, сколько задолжал налоговой фигурант дела о «Крокусе» Фигурант дела о «Крокусе» Касимов задолжал налоговой почти 103 тысячи рублей

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Алишер Касимов

Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов задолжал налоговой службе 102 765 тысячи рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас его счета заморожены, следует из данных налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства.

Фискальными органами было вынесено решение о приостановлении операций по его счетам как ИП в связи «с неисполнением налогоплательщиком требований об уплате задолженности». Мужчина, как предполагается, владел кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе в Московской области, оно закрылось после задержания.

Ранее первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе. Однако несмотря на трагические события, обе страны продолжают развивать сотрудничество, подчеркнул он.

Также стало известно, что свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити холл». В СК рассказали, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.

До этого Telegram-канал Mash известил, что фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжат держать в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». По данным канала, их должны были перевести в более просторные камеры, но сотрудники правоохранительных органов отказались от этой идеи из опасений, что другие заключенные на эмоциях могут устроить над ними самосуд.